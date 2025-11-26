Матчи Скрыть

Кержаков оценил шансы "Зенита" на победу в матче Кубка России с "Динамо"

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков оценил шансы петербургского "Зенита" на победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"В футболе возможно всё. Прошлый розыгрыш Кубка тому доказательство: "Зенит" обыграл ЦСКА в два мяча дома, но в ответном матче те же два пропустил и проиграл по пенальти. Это ближайший пример. Не считаю, что разница в два мяча гарантировала "Динамо" выход в следующий раунд.

Матч будет интересным, у "Зенита" есть шансы пройти дальше по верхней сетке. Многое зависит от того, сможет ли "Зенит" забить быстрый первый гол", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России петербургский "Зенит" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3, забитыми мячами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, в составе сине-бело-голубых - Педро. Ответная встреча команд состоится завтра, 27 ноября, в 20:30 по московскому времени - матч пройдет на "ВТБ Арене".

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Ростовом". Петербургский "Зенит" уступил в финале верхней сетки "армейцам" со счетом 2:2 (3:4 - пен.) и покинул турнир. Бело-голубые вылетели из розыгрыша, проиграв московскому "Спартаку" со счетом 1:2 в полуфинале нижней сетки.

