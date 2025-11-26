Галактионов объяснил поражение "Локо" от "Спартака" в Кубке России

"Объективно, во втором тайме "Спартак" был посильнее нас. Второй тайм у нас не удался. Начало матча было за нами, мы хорошие атаки проводили, забили мяч. Но пропущенный гол необязательный эмоциональную составляющую подбил. Усиления после замен у нас не произошло, и это отразилось на качестве игры", — приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября "Локомотив" на своем поле уступил "Спартаку" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (2:3). Голами в составе красно-зеленых отметились Алексей Батраков, открывший счет на 25-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти.
По сумме двух встреч железнодорожники проиграли красно-белым со счетом 3:6 и вылетели в Путь регионов. В следующем раунде турнира "Локомотив" встретится с "Арсеналом" из Тулы.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"