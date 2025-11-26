Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Галактионов объяснил поражение "Локо" от "Спартака" в Кубке России

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
"Объективно, во втором тайме "Спартак" был посильнее нас. Второй тайм у нас не удался. Начало матча было за нами, мы хорошие атаки проводили, забили мяч. Но пропущенный гол необязательный эмоциональную составляющую подбил. Усиления после замен у нас не произошло, и это отразилось на качестве игры", — приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

В среду, 26 ноября "Локомотив" на своем поле уступил "Спартаку" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (2:3). Голами в составе красно-зеленых отметились Алексей Батраков, открывший счет на 25-й минуте и Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

По сумме двух встреч железнодорожники проиграли красно-белым со счетом 3:6 и вылетели в Путь регионов. В следующем раунде турнира "Локомотив" встретится с "Арсеналом" из Тулы.

