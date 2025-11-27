Матчи Скрыть

Байрамян - об уходе Карпина из "Динамо": мне лично жаль

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Раз он сам решил, значит, посчитал нужным так сделать. Мне лично жаль. Если бы он прошёл зимние сборы с командой, всё наладилось бы", - сказал Байрамян в интервью "Матч ТВ".

Валерий Карпин покинул московское "Динамо" 17 ноября. Под его руководством команда выиграла четыре игры, сыграла пять раз вничью и уступила в шести матчах. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является Ролан Гусев. В его дебютной встрече команда одержала победу в первом матче над махачкалинским "Динамо" со счётом 3:0.

Сегодня, 27 ноября "Динамо" сыграет против "Зенита" на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что Валерий Карпин остаётся главным тренером сборной России, которую возглавляет с июля 2021 года. Также российский специалист ранее руководил "Ростовом" с 2017 по 2020 год и с 2022 по 2025 год.

