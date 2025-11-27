В "Крыльях Советов" рассказали о состоянии здоровья Сутормина

"На разминке ему надкостницу разорвали, уже наложили швы. Будет ли готов к следующей игре, не знаю. У нас большая эпидемия травм", - передает слова Адиева "Матч ТВ".
Напомним, Алексей Сутормин получил повреждение на разминке перед матчем первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против "КАМАЗа".
Игра проходила на стадионе в Набережных Челнах, основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии одиннадцатиметровых победу одержала команда Магомеда Адиева - 4:2.
Фото: ФК "Крылья Советов"