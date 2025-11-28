Игрок "Динамо": 100% смогу достичь таких же высот, как Бернарду Силва

"У меня такой же потенциал в Football Manager, как у Бернарду Силвы? Я видел это, да. Интересно, ну, классно, просто приятно. Смогу ли достичь таких же высот, как Бернарду Силва? 100% смогу, как получится, посмотрим", - сказал Окишор "Советскому спорту".
Виктор Окишор является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за клуб 18-летний футболист суммарно провел на поле 370 минут в 11-ти матчах и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость атакующего полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.
Бернарду Силва выступает в составе "Манчестер Сити" с 2017 года. Португальский игрок вместе с клубом 1 раз выигрывал Лигу чемпионов, завоевал 6 чемпионств Англии, 4 Кубка Англии и 3 Суперкубка Англии. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.
Фото: ФК "Динамо"