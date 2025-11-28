"После выездной и достаточно поздней игры с "Динамо" на восстановление совсем мало времени. Но на календарь мы повлиять не можем. Хотя манёвра, мне кажется, было предостаточно, чтобы и нам дать немного больше времени перед игрой с "Рубином". Тогда могли бы и с "Динамо" сыграть несколько иным составом. Но ничего не поделаешь - отталкиваемся от того, что есть", - передаёт слова Семака "Матч ТВ".
В четверг, 27 ноября "Зенит" на выезде обыграл московское "Динамо" со счётом 1:0 в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Единственный гол в матче забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти. Однако петербуржцы уступили бело-голубым по итогам двух встреч с общим счётом 2:3. В следующем этапе команда Сергея Семака сыграет против "Балтики" в Пути регионов.
В воскресенье, 30 ноября "Зенит" сыграет на домашнем стадионе "Газпром Арена" против "Рубина" в рамках 17-го тура РПЛ. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
После 16 сыгранных туров чемпионата России сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 33 набранными очками.
Семак - о календаре: манёвра было предостаточно, чтобы нам дать больше времени перед игрой с "Рубином"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о календаре в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"