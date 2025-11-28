Окишор: нравится подход Гусева, хочу, чтобы он стал главным тренером "Динамо"

Ролан Александрович был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых 17 ноября после ухода из команды Валерия Карпина.
"Да, я бы хотел, чтобы Ролан Гусев остался главным тренером, мне нравится его подход. Ролан Александрович раньше был главным тренером сборной России по моему возрасту. Правда, он меня ни разу не вызвал. (Смеется.) Но коннект с ним у меня есть», — передает слова Окишора Metaratings.
В текущем сезоне Виктор Окишор провел 11 матчей, в которых записал на свой счет 2 голевые передачи.
Под руководством Ролана Гусева бело-голубые обыграли махачкалинское "Динамо" в чемпионате России (3:0), а также уступили "Зениту" в Кубке России (0:1). Несмотря на поражение от питерцев, "Динамо" вышло в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка за счету победы в первом матче четвертьфинала (3:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва