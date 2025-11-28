"Возможно ли возвращение Гайча в ЦСКА уже зимой из аренды в "Крыльях Советов"? Нет, данный сценарий развития событий нереален", - передает слова агента "СЭ".
Адольфо Гайч перебрался минувшим летом в "Крылья Советов" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на центрального нападающего принадлежат московскому ЦСКА, контракт с которым истекает в июне 2026 года. За самарскую команду аргентинский форвард принял участие в шести матчах, в которых провел на поле 156 минут и не отличился голевыми действиями.
Агент Гайча ответил, возможно ли возвращение игрока в ЦСКА зимой
Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего Адольфо Гайча, рассказал, может ли игрок зимой вернуться из аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"