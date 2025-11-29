Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Григорян рассказал, как Романов изменил "Спартак"

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что изменилось в игре "Спартака" при исполняющем обязанности главного тренера Вадиме Романове.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" стал более организован. На левый фланг в атаке делается уклон, в тактике стала использоваться асимметрия. Романов привнес несколько тактических новшеств. В обороне они стали действовать более эффективно", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".

Романов начал руководить командой после ухода главного тренера Деяна Станковича. "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом 11 ноября. Вместе с Романовым красно-белые одержали две победы подряд. 22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России (1:0). 26 ноября красно-белые одержали победу в кубковом дерби с "Локомотивом" (3:2).

В субботу, 29 ноября "Спартак" в гостях сыграет с "Балтикой". Встреча 17-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 19:30 по московскому времени.

