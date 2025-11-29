"Спартак" стал более организован. На левый фланг в атаке делается уклон, в тактике стала использоваться асимметрия. Романов привнес несколько тактических новшеств. В обороне они стали действовать более эффективно", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Романов начал руководить командой после ухода главного тренера Деяна Станковича. "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом 11 ноября. Вместе с Романовым красно-белые одержали две победы подряд. 22 ноября "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России (1:0). 26 ноября красно-белые одержали победу в кубковом дерби с "Локомотивом" (3:2).
В субботу, 29 ноября "Спартак" в гостях сыграет с "Балтикой". Встреча 17-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 19:30 по московскому времени.
Григорян рассказал, как Романов изменил "Спартак"
Российский тренер Александр Григорян рассказал, что изменилось в игре "Спартака" при исполняющем обязанности главного тренера Вадиме Романове.
Фото: ФК "Спартак"