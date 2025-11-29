Мор: "Балтика" создаст проблемы "Спартаку", будет огненный матч

"Я вообще не сомневаюсь, что "Балтика" создаст проблемы "Спартаку". С такими организованными командами "Спартаку" очень сложно. "Балтика" играет дома, где она ещё не проигрывала. Будет огненный матч с обилием голов", - сказал Мор "Чемпионату".
Матч между "Спартаком" и "Балтикой" состоится сегодня, 29 ноября. Встреча 17-го тура РПЛ пройдет Калининграде на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 29-ю баллами в своем активе. "Спартак" находится на шестой строчке в лиге, набрав 28 очков.