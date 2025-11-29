"Если "Спартак" хочет бороться за чемпионство, то нужно обыгрывать "Балтику". Ещенко - о клубе

"Если "Спартак" хочет бороться за чемпионство, то нужно обыгрывать "Балтику". Калининградцы - не подарок, поэтому надо готовиться к борьбе, единоборствам, подойти к матчу со всей самоотдачей. "Балтика" идет на пятом месте, они сильные", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
Матч московского "Спартака" против калининградской "Балтики" состоится сегодня, 29 ноября. Встреча 17-го тура РПЛ пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Прошлая игра клубов в чемпионате состоялась 26 июня и завершилась поражением красно-белых со счетом 0:3.
На данный момент "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Спартак" находится на шестом месте с 28-ю баллами в своем активе.