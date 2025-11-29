Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Сандерленд
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
Дженоа
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Вердер
1 - 0 1 0
Кельн1 тайм
Бавария
1 - 1 1 1
Санкт-Паули1 тайм
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Если "Спартак" хочет бороться за чемпионство, то нужно обыгрывать "Балтику". Ещенко - о клубе

Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что красно-белые должны победить "Балтику", чтобы сохранить шансы на чемпионство.
Фото: ФК "Балтика"
"Если "Спартак" хочет бороться за чемпионство, то нужно обыгрывать "Балтику". Калининградцы - не подарок, поэтому надо готовиться к борьбе, единоборствам, подойти к матчу со всей самоотдачей. "Балтика" идет на пятом месте, они сильные", - сказал Ещенко "Матч ТВ".

Матч московского "Спартака" против калининградской "Балтики" состоится сегодня, 29 ноября. Встреча 17-го тура РПЛ пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Прошлая игра клубов в чемпионате состоялась 26 июня и завершилась поражением красно-белых со счетом 0:3.

На данный момент "Балтика" располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Спартак" находится на шестом месте с 28-ю баллами в своем активе.

