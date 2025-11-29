Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Лидс1 тайм
Сандерленд
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
Дженоа
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Хайденхайм1 тайм
Вердер
1 - 0 1 0
Кельн1 тайм
Бавария
1 - 1 1 1
Санкт-Паули1 тайм
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Благодаря этому я смогу исправить свои недостатки". Форвард ЦСКА - об отличиях Челестини от Николича

Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, Фабио — лучший тренер из всех, с кем я когда-либо работал. Так что многому у него учусь, все больше и больше. Он мне очень помогает. В чем его главное отличие от Марко Николича? Думаю, со старым тренером было меньше диалога. Теперь мы достаточно много коммуницируем. И благодаря этому я смогу исправить все свои недостатки", - цитирует Алеррандро Sport24.

Напомним, что Марко Николич был главным тренером ЦСКА в сезоне-2024/2025, летом текущего года сербский специалист покинул московский клуб и занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством Марко Николича "армейцы" стали обладателями Кубка страны и бронзовыми призерами чемпионата России.

Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. После 16 сыгранных туров "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится