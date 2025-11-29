"Думаю, Фабио — лучший тренер из всех, с кем я когда-либо работал. Так что многому у него учусь, все больше и больше. Он мне очень помогает. В чем его главное отличие от Марко Николича? Думаю, со старым тренером было меньше диалога. Теперь мы достаточно много коммуницируем. И благодаря этому я смогу исправить все свои недостатки", - цитирует Алеррандро Sport24.
Напомним, что Марко Николич был главным тренером ЦСКА в сезоне-2024/2025, летом текущего года сербский специалист покинул московский клуб и занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Под руководством Марко Николича "армейцы" стали обладателями Кубка страны и бронзовыми призерами чемпионата России.
Новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. После 16 сыгранных туров "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 набранными очками в своем активе.
"Благодаря этому я смогу исправить свои недостатки". Форвард ЦСКА - об отличиях Челестини от Николича
Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о работе с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА