Романов: обидное поражение. Полностью контролировали игру

- Обидное поражение. Полностью контролировали игру. Понимали, как "Балтика" будет и атаковать, и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что "Балтика" опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли как нужно.
Московский "Спартак" уступил в гостях "Балтике" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Ростех Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий мяч команда Вадима Романова пропустила на 60-й минуте встречи.
Таким образом красно-белые потерпели первое поражение под руководством Романова.
Источник: "Матч ТВ"