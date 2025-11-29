Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
БернлиЗавершен
Сандерленд
3 - 2 3 2
БорнмутЗавершен
Эвертон
1 - 4 1 4
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
2 - 2 2 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
3 - 1 3 1
АлавесЗавершен
Леванте
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 2 0 2
УдинезеЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 2 1 2
ХайденхаймЗавершен
Вердер
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Хоффенхайм
3 - 0 3 0
АугсбургЗавершен
Байер
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен
Париж
1 - 1 1 1
ОсерЗавершен

Романов: обидное поражение. Полностью контролировали игру

И.о. главного тренера "Спартака" Вадим Романов прокомментировал поражение от "Балтики" в матче 17-го тура РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Обидное поражение. Полностью контролировали игру. Понимали, как "Балтика" будет и атаковать, и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что "Балтика" опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли как нужно.

Московский "Спартак" уступил в гостях "Балтике" в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на "Ростех Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий мяч команда Вадима Романова пропустила на 60-й минуте встречи.

Таким образом красно-белые потерпели первое поражение под руководством Романова.

Источник: "Матч ТВ"

