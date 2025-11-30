"Спартаку" предложили услуги Андрея Талалаева - источник

По информации источника, на данный момент московский "Спартак" никак не отреагировал на данное предложение.
Вчера, 30 ноября, калининградский клуб одержал победу над красно-белыми со счетом 1:0.
На данный момент Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики". Под руководством российского специалиста команда провела 53 матча, одержала 29 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
В текущем сезоне чемпионата России "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Спартак" располагается на шестой строчке с 28 баллами в своем активе.
Источник: Metaratings