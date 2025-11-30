Вчера, 29 ноября, калининградцы выиграли у красно-белых на своем поле со счетом 1:0 благодаря голу Николая Титкова на 60-й минуте.
"Эмоции потрясающие, красивая история получилась! Играли в меньшинстве, смогли обыграть сильного соперника. Еще и дома, при большом количестве болельщиков — лучше не придумаешь!" — сказал Саусь в беседе с "Чемпионатом".
С 30-й минуты "Балтика" играла в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова. На 33-й минуте красную карточку также получил главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.
С 32 очками калининградская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься ниже по завершении всех матчей 17 тура.
Игрок "Балтики" Саусь — о победе над "Спартаком": красивая история получилась
Фото: ФК "Балтика"