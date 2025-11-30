Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

Галактионов - о победе над "Ростовом": благодарен ребятам за страсть и эмоции

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу "железнодорожников" над "Ростовом" (3:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Эмоции потрясающие. Это тяжёлая победа на выезде. Было очень важно одержать победу, так как мы давно не побеждали в Ростове-на-Дону, если не брать кубковые игры. Каждый игрок, который был сегодня на поле, и те, которые не вышли, внесли свой вклад с точки зрения энергетики. Благодарен ребятам за самоотверженность, страсть и эмоции. Эта победа, безусловно, придаст нам эмоциональный подъём", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября на "Ростов" на своём поле принимал московский "Локомотив". Гости одержали победу со счётом 3:1. В составе железнодорожников отличился Дмитрий Баринов, Жерзино Ньямси, а также бывший форвард "южан" Николай Комличенко реализовал пенальти. В составе ростовчан единственный гол забил Илья Вахания.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают третью позицию в турнирной таблице чемпионата России с 34 набранными очками.

Следующий матч "железнодорожники" проведут на выезде против "Ростова". Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря.

