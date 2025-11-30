"Видим развитие команды". В руководстве "Локомотива" высказались о продлении контракта с Галактионовым

"Продление оцениваю положительно. Решение продлить контракт на три года принималось клубом. В течение трех лет мы работаем с Михаилом Михайловичем, видим развитие команды, которое идет под его руководством. Уверены, что развитие продолжится и дальше", - приводит слова Нагорных "СЭ".
Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с 2022 года, ранее специалист работал в "Пари НН", молодежной сборной России и грозненском "Ахмате".
26 ноября столичный "Локомотив" объявил о продлении контракта с главным тренером до июня 2028 года, прошлое соглашение было рассчитано до конца текущего сезона. После 17 сыгранных туров "железнодорожники" занимают 4 место в турнирной таблице чемпионата России с 34 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал продление контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"