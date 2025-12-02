"Моя новая роль в "Зените"? Я чувствую себя комфортно в центре поля. Это позиция, на которой я начинал еще в "Коринтиансе". Мне всегда было легко действовать в центре. Слава богу, мне дают игровые минуты в "Зените" и, как результат, удается показывать на поле хорошую игру! Надеюсь, что смогу сделать еще больше для клуба", - сказал Педро в интервью "СЭ".
В текущем сезоне Педро принял участие в 22 встречах во всех турнирах за "Зенит", отметился тремя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Бразилец выступает за команду с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 12 миллионов евро.
Сине-бело-голубые после 17 сыгранных туров РПЛ располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
Педро рассказал, как ощущает себя в новой роли в "Зените"
Фото: ФК "Зенит"