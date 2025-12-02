Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Педро рассказал, как ощущает себя в новой роли в "Зените"

Полузащитник "Педро" рассказал о своей новой позиции в петербургском клубе в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Моя новая роль в "Зените"? Я чувствую себя комфортно в центре поля. Это позиция, на которой я начинал еще в "Коринтиансе". Мне всегда было легко действовать в центре. Слава богу, мне дают игровые минуты в "Зените" и, как результат, удается показывать на поле хорошую игру! Надеюсь, что смогу сделать еще больше для клуба", - сказал Педро в интервью "СЭ".

В текущем сезоне Педро принял участие в 22 встречах во всех турнирах за "Зенит", отметился тремя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Бразилец выступает за команду с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до декабря 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 12 миллионов евро.

Сине-бело-голубые после 17 сыгранных туров РПЛ располагаются на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

