Мелёхин: считаю, что Альба должен остаться

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин поделился мнением о главном тренере команды Джонатане Альбе.
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, что руководство и всех остальных устраивает главный тренер. не должно быть проблем. Если посчитают нужным, то сделают предложение. От меня ничего не зависит. Но, конечно, я считаю, что Альба должен остаться", - сказал Мелёхин в интервью "РБ Спорт".

Ранее в СМИ сообщалось, что действующее соглашение Джонатана Альбы с "Ростовом" заканчивается 15 декабря текущего года.

На данный момент "южане" занимают 11 позицию в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками.

Напомним, что Джонатан Альба стал главным тренером команды в марте 2025 года после ухода Валерия Карпина. До этого испанский специалист был главным аналитиком в тренерском штабе.

Следующий матч "Ростов" проведёт на своём поле против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 6 декабря.

