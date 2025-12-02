Мелёхин: считаю, что Альба должен остаться

"Думаю, что руководство и всех остальных устраивает главный тренер. не должно быть проблем. Если посчитают нужным, то сделают предложение. От меня ничего не зависит. Но, конечно, я считаю, что Альба должен остаться", - сказал Мелёхин в интервью "РБ Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что действующее соглашение Джонатана Альбы с "Ростовом" заканчивается 15 декабря текущего года.
На данный момент "южане" занимают 11 позицию в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками.
Напомним, что Джонатан Альба стал главным тренером команды в марте 2025 года после ухода Валерия Карпина. До этого испанский специалист был главным аналитиком в тренерском штабе.
Следующий матч "Ростов" проведёт на своём поле против "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 6 декабря.
Фото: ФК "Ростов"