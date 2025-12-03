"Сейчас так должно восприниматься: выиграли дерби у ЦСКА — окей, хорошо, проиграли "Балтике" — ну, плохо. Я всё равно думаю, что это временная фигура, которая вроде бы делает свою работу хорошо. Но "Спартаку" всё равно нужен фундаментальный тренер, который будет ставить перед командой задачу не попадание в финал Кубка или третье место…", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
В ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые под его руководством заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ.
Под руководством Вадима Романова "Спартак" одержал победу над ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. В 17 туре чемпионата России красно-белые на выезде уступили калининградской "Балтике" (0:1).
"Нужен фундаментальный тренер". Радимов - о тренере "Спартака" Романове
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о Вадиме Романове, который исполняет обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"