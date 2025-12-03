"На российском рынке есть только один хороший нападающий — Воробьёв из "Локомотива". Сергеев и Тюкавин из "Динамо", наверное, не уйдут. А из других команд я не вижу усилений, чтобы футболист забивал почти в каждой игре, кроме Дзюбы", - цитирует Гришина "Чемпионат".
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Ранее спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, что ЦСКА в зимнее трансферное окно планирует усилить позицию нападающего.
Гришин назвал футболиста, который мог бы усилить ЦСКА
Фото: ФК "Локомотив"