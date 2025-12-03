Губерниев не считает Баринова легендой "Локомотива"

"Футболист хороший, но, думаю, "Локомотив" справится, а ЦСКА он пригодится. Человек ищет, где ему лучше. А мнение у людей меняется, иногда каждый день. Баринов — легенда "Локомотива"? Легенда — Федор Черенков, а Баринов не легенда. Легенда "Локомотива" — Юрий Семин, а Дмитрий Баринов — хороший футболист", - цитирует Губерниева "СЭ".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов решил не продлевать контракт с московским "Локомотивом" и намерен продолжить карьеру в ЦСКА. Контракт футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с 2015 года. Полузащитник в текущем сезоне провел во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с "железнодорожниками" истекает по окончании сезона-2025/26.
Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявлял, что хотел бы видеть Дмитрия Баринова в своей команде. После 17 сыгранных туров "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на 4 строчке с 34 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Локомотив"