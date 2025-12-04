Филатов - о трансфере Баринова в ЦСКА: все возможно

- Может ли Дмитрий Баринов не продлить контракт с "Локомотивом" и перейти в ЦСКА? Все возможно. Считаю, что для "Локомотива" уход Дмитрия — это серьезная потеря, - сказал Филатов "РБ Спорт".
Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "железнодорожников" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"