Ловчев заявил, что не считает Карпина выдающимся тренером

"Уход Карпина из "Динамо" — неизбежная вещь. Я не считаю его выдающимся тренером. Это нормальный, выросший в нашем футболе специалист. Но у нас что, все затмилось, и есть один Карпин? Когда "Динамо" взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? В такой ситуации вопрос только в том, повезет или нет. Не повезло", — сказал Ловчев "Спорт-Экспрессу".
Валерий Карпин возглавил "Динамо" в преддверии сезона 2025/2026, оставшись при этом главным тренером сборной России. 17 ноября Валерий Георгиевич покинул клуб по собственному желанию. При Карпине "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений.
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".
