Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

В "Динамо" Мх пока не приняли решение по главному тренеру

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил, определился ли клуб по главному тренеру.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Напомним, после поражения 0:1 от "Пари НН" в 18 туре Российской Премьер-Лиги наставник махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку. Позже президент клуба Гаджи Гаджиев заявил, что пока не принял отставку специалиста, и что с ним планирует провести еще один разговор.

"Решение по главному тренеру еще не принято, ситуация не изменилась", — передает слова Газизова "Матч ТВ".

Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" Мх завершило на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Хасанби Биджиев тренирует команду с февраля 2024 года. Именно Биджиев в сезоне 2023/2024 привел команду ко второму месту в Первой лиге и вывел коллектив в Премьер-Лигу впервые в его истории.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится