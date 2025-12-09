Напомним, после поражения 0:1 от "Пари НН" в 18 туре Российской Премьер-Лиги наставник махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку. Позже президент клуба Гаджи Гаджиев заявил, что пока не принял отставку специалиста, и что с ним планирует провести еще один разговор.
"Решение по главному тренеру еще не принято, ситуация не изменилась", — передает слова Газизова "Матч ТВ".
Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" Мх завершило на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Хасанби Биджиев тренирует команду с февраля 2024 года. Именно Биджиев в сезоне 2023/2024 привел команду ко второму месту в Первой лиге и вывел коллектив в Премьер-Лигу впервые в его истории.
В "Динамо" Мх пока не приняли решение по главному тренеру
Фото: ФК "Динамо" Махачкала