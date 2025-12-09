Лунев рассказал о своем отношении к экс-тренеру "Динамо" по физподготовке

"Ничего хорошего, ничего плохого. Вообще ничего не думаю. Не вижу смысла об этом говорить, потому что надо игрой доказывать. На все вопросы - тренерские, дисциплинарные - надо отвечать только игрой. Чтобы было с чем сравнивать", - сказал Лунев.
Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев оценил работу тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса, входившего в тренерский штаб Валерия Карпина, на двойку по пятибальной шкале.
Бело-голубые завершили первую часть сезона РПЛ на 10-й строчке. Команда набрала 21 очков в 18 сыгранных турах.
Источник: "РБ Спорт"
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о бывшем тренере по физической подготовке Луисе Мартинесе.
Фото: ФК "Динамо"