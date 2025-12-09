Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Лунев рассказал о своем отношении к экс-тренеру "Динамо" по физподготовке

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о бывшем тренере по физической подготовке Луисе Мартинесе.
Фото: ФК "Динамо"
"Ничего хорошего, ничего плохого. Вообще ничего не думаю. Не вижу смысла об этом говорить, потому что надо игрой доказывать. На все вопросы - тренерские, дисциплинарные - надо отвечать только игрой. Чтобы было с чем сравнивать", - сказал Лунев.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев оценил работу тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса, входившего в тренерский штаб Валерия Карпина, на двойку по пятибальной шкале.

Бело-голубые завершили первую часть сезона РПЛ на 10-й строчке. Команда набрала 21 очков в 18 сыгранных турах.

Источник: "РБ Спорт"

