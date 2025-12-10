- Будем ли мы рассматривать иностранных тренеров в случае чего? Нет, такого не будет. Мы хотим видеть российского тренера. Но и четкого решения по судьбе Биджиева пока нет, - сказал Газизов.
Напомним, после поражения 0:1 от "Пари НН" в 18 туре Российской Премьер-Лиги наставник махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку.
Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" Мх завершило на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Хасанби Биджиев тренирует команду с февраля 2024 года.
Газизов: иностранных тренеров не рассматриваем
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос Rusfootball.info, возможно ли появление в клубе иностранного специалиста.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала