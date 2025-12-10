Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Газизов: иностранных тренеров не рассматриваем

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос Rusfootball.info, возможно ли появление в клубе иностранного специалиста.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Будем ли мы рассматривать иностранных тренеров в случае чего? Нет, такого не будет. Мы хотим видеть российского тренера. Но и четкого решения по судьбе Биджиева пока нет, - сказал Газизов.

Напомним, после поражения 0:1 от "Пари НН" в 18 туре Российской Премьер-Лиги наставник махачкалинцев Хасанби Биджиев подал в отставку.

Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" Мх завершило на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Хасанби Биджиев тренирует команду с февраля 2024 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится