Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Сергей Силкин: Тюкавин готов к Европе

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя – сильный российский нападающий, когда он форме, то равных ему нет. На поле он умеет делать все, хочется верить, что его талант не пропадет. Европа? Он готов к этому, для это все качества у него есть. Но главное, чтобы он нашел правильный клуб. Пример Захаряна у него перед глазами: важно сделать правильный выбор", - сказал Силкин.

В сезоне-2025/2026 форвард вышел на поле в 15 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 16 миллионов евро.

