Сергей Силкин: Тюкавин готов к Европе

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о нападающем " Динамо " Константине Тюкавине.

Фото: ФК "Динамо"

"Костя – сильный российский нападающий, когда он форме, то равных ему нет. На поле он умеет делать все, хочется верить, что его талант не пропадет. Европа? Он готов к этому, для это все качества у него есть. Но главное, чтобы он нашел правильный клуб. Пример Захаряна у него перед глазами: важно сделать правильный выбор", - сказал Силкин.



В сезоне-2025/2026 форвард вышел на поле в 15 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 16 миллионов евро.