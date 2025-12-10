Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Талалаев ответил на критику "Балтики": попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил экспертам, критикующим команду за примитивную игру.
Фото: ФК "Балтика"
"Сейчас часто смотрю аналитику тренеров, которые работали и достигали результатов. Слышу от них, что "Балтика" играет просто и в достаточно примитивный футбол. Хочу призвать вас: попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже", — приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Команда Андрея Талалаева завершила осеннюю часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице. В активе "Балтики" 35 очков. В 18-м туре чемпионата России калининградцы обыграли "Крылья Советов" со счетом 2:0.

Первая после зимнего перерыва встреча "Балтики" состоится 27 февраля 2026 года. Подопечные Андрея Талалаева на выезде сыграют с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Матч 19-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

