На зимний перерыв "Факел" ушел в статусе лидера турнирной таблицы Лиги PARI (48 очков).
"Могу вас заверить: когда команда уходила в отпуск, каждый футболист дал понять, что хочет и дальше играть и развиваться именно в "Факеле". На сегодняшний день никто не собирается уходить", — передает слова Василенко "Спорт-Экспресс".
"Факел" опережает идущий вторым "Урал" на 7 очков. Олег Василенко возглавил воронежскую команду в октябре этого года. На данный момент под его руководством "Факел" провел 11 матчей, в которых одержал 9 побед и потерпел 2 поражения.
Наставник "Факела" ответил, уйдут ли этой зимой лидеры команды
Главный тренер "Факела" Олег Василенко порассуждал о зимней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Факел"