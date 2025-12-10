Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Наставник "Факела" ответил, уйдут ли этой зимой лидеры команды

Главный тренер "Факела" Олег Василенко порассуждал о зимней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Факел"
На зимний перерыв "Факел" ушел в статусе лидера турнирной таблицы Лиги PARI (48 очков).

"Могу вас заверить: когда команда уходила в отпуск, каждый футболист дал понять, что хочет и дальше играть и развиваться именно в "Факеле". На сегодняшний день никто не собирается уходить", — передает слова Василенко "Спорт-Экспресс".

"Факел" опережает идущий вторым "Урал" на 7 очков. Олег Василенко возглавил воронежскую команду в октябре этого года. На данный момент под его руководством "Факел" провел 11 матчей, в которых одержал 9 побед и потерпел 2 поражения.

