После 21 тура чемпионата Первой лиги "Факел" с 48 очками возглавляет турнирную таблицу.
"Со всеми ли командами мы способны играть с позиции силы? Мы так и играли на том отрезке, который сейчас анализируем, просто сталкивались с разными стилями игры. Есть более атлетичные команды, а есть те, кто быстро двигает мяч по земле. Интересная лига, интересные противостояния, которые помогают нам развиваться", — сказал Василенко в интервью "Спорт-Экспрессу".
Ближайшего преследователя по таблице Лиги PARI, екатеринбургский "Урал", "Факел" опережает на 7 очков. Олег Василенко тренирует воронежскую команду с октября этого года (9 побед, 2 поражения), ранее он уже возглавлял "Факел" с 2020-го по 2022-й (40 побед, 21 ничья, 22 поражения).
Тренер "Факела" заявил, что команда играет со всеми с позиции силы
Главный тренер "Факела" Олег Василенко прокомментировал выступление команды в первой части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Факел"