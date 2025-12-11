Кафанов причислил Хайкина к лучшим вратарям России

Вчера, 10 декабря, "Буде-Глимт" на выезде сыграл вничью 2:2 с дортмундской "Боруссией" в рамках 6 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Хайкин в этой встрече сделал 7 сейвов.
"Уже не удивляюсь тому, как играет Никита — он провел много хороших матчей на высоком уровне. Хайкин набирается международного уровня, растет с каждой игрой. Глядя на игру Никиты, можно сказать, что он в обойме лучших вратарей России", — сказал Кафанов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
На счету Никиты Хайкина — 40 матчей, из которых 14 на ноль, а также 45 пропущенных мячей в сезоне-2025 чемпионата и Кубка Норвегии, а также Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.
Ранее сообщалось, что вратарь может получить норвежское гражданство и поехать на чемпионат мира-2026 в составе сборной этой страны.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступления российского голкипера Никиты Хайкина за норвежский "Буде-Глимт".
Фото: Getty Images