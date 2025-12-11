Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Кафанов причислил Хайкина к лучшим вратарям России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступления российского голкипера Никиты Хайкина за норвежский "Буде-Глимт".
Фото: Getty Images
Вчера, 10 декабря, "Буде-Глимт" на выезде сыграл вничью 2:2 с дортмундской "Боруссией" в рамках 6 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Хайкин в этой встрече сделал 7 сейвов.

"Уже не удивляюсь тому, как играет Никита — он провел много хороших матчей на высоком уровне. Хайкин набирается международного уровня, растет с каждой игрой. Глядя на игру Никиты, можно сказать, что он в обойме лучших вратарей России", — сказал Кафанов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

На счету Никиты Хайкина — 40 матчей, из которых 14 на ноль, а также 45 пропущенных мячей в сезоне-2025 чемпионата и Кубка Норвегии, а также Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.

Ранее сообщалось, что вратарь может получить норвежское гражданство и поехать на чемпионат мира-2026 в составе сборной этой страны.

