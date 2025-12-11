Матчи Скрыть

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Парфенов порассуждал о будущем Заболотного

Бывший футболист "Спартака", главный тренер "Ротора" Дмитрий Парфенов поделился мнением о выступлениях за команду нападающего Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
Под руководством Парфенова Заболотный играл за "Тосно".

"Антон начинал сезон в основе. Почему выпал — сложно сказать, здесь может быть масса факторов. Что сейчас требуется от футболиста этой позиции в "Спартаке", я не знаю. Там большая конкуренция — мы же не видим, кто как выглядит в тренировочном процессе. Взял бы Антона в "Ротор", будь у меня возможность? Конечно", — сказал Парфенов в беседе с "Чемпионатом".

Антон Заболотный перешел в "Спартак" этим летом на правах свободного агента. В первой части сезона 2025/2026 форвард провел за красно-белых 14 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами. Контракт Заболотного с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

