Парфенов порассуждал о будущем Заболотного

Под руководством Парфенова Заболотный играл за "Тосно".
"Антон начинал сезон в основе. Почему выпал — сложно сказать, здесь может быть масса факторов. Что сейчас требуется от футболиста этой позиции в "Спартаке", я не знаю. Там большая конкуренция — мы же не видим, кто как выглядит в тренировочном процессе. Взял бы Антона в "Ротор", будь у меня возможность? Конечно", — сказал Парфенов в беседе с "Чемпионатом".
Антон Заболотный перешел в "Спартак" этим летом на правах свободного агента. В первой части сезона 2025/2026 форвард провел за красно-белых 14 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами. Контракт Заболотного с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.