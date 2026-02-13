В "Динамо" заявили, что трансфер Миранчука не оправдывает надежд

"Он набирает форму.
Но пока надежды на то, что он серьезно усилит команду, не очень оправдались.Тем более с ЦСКА он не забил как минимум три гола", – приводит слова Степашина "КП Спорт".
Антону Миранчуку 30 лет. Пресс-служба "Динамо" объявила о переходе полузащитника летом 2025 года. Футболист принял участие в 11-ти встречах, в которых записал на свой счет 3 результативные передачи.
Бело-голубые завершили первую часть текущего сезона на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18-ти туров Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 21 очко. "Динамо" отстает от тройки лидеров на 16 очков.