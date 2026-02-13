Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

В "Динамо" заявили, что трансфер Миранчука не оправдывает надежд

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался о результатах полузащитника Антона Миранчука, перешедшего в команду летом 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Степашина, Миранчук всё ещё набирает игровую форму.

"Он набирает форму.

Но пока надежды на то, что он серьезно усилит команду, не очень оправдались.
Тем более с ЦСКА он не забил как минимум три гола", – приводит слова Степашина "КП Спорт".

Антону Миранчуку 30 лет. Пресс-служба "Динамо" объявила о переходе полузащитника летом 2025 года. Футболист принял участие в 11-ти встречах, в которых записал на свой счет 3 результативные передачи.

Бело-голубые завершили первую часть текущего сезона на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 18-ти туров Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 21 очко. "Динамо" отстает от тройки лидеров на 16 очков.

