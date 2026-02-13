Матчи Скрыть

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

"Рубин" ведёт переговоры с "Крыльями" о трансфере Олейникова – источник

"Рубин" может подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Олейникова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что сумма трансфера нападающего из самарского клуба в "Рубин" составит 130 миллионов рублей.

Конкуренцию казанской команде составляет "Локомотив", который также интересуется Олейниковым. Однако "Рубин" в отличие от железнодорожников готов предложить более выгодные личные условия.

В сезоне-2025/26 Олейников вышел на поле в 18-ти встречах, в которых записал на свой счет два гола и отдал две результативные передачи. Его действующий контракт с "Крыльями Советов" рассчитано до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

