По информации Sport24, за полноценное снятие санкций с России выступают Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия и Казахстан. Также отмечается, что еще ряд стран находятся в выжидательной позиции по вопросу возвращения россиян: это Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия и Хорватия.
Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино призвал снять санкции с российских команд и рассмотреть возможность их возвращения на международные турниры. Президент УЕФА отреагировал на слова Инфантино, заявив, что позиция организации по отстранению россиян остается неизменной.
Российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная России по футболу приводит только товарищеские матчи и пропускает чемпионат мира-2026.
6 стран-членов УЕФА выступают за полноценное возвращение россиян – источник
Стало известно, какие страны из выступают за полноценное возращение российских футболистов на международные турниры.
Фото: РФС