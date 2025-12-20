Колыванов - о Дивееве: где ЦСКА найдёт такого российского центрального защитника?

"Дивеев отлично себя чувствует в ЦСКА. У "Зенита" всегда есть возможность выкупить или забрать каких-то игроков. В условиях нового лимита для команды из Петербурга это плюс, а для "армейцев" - однозначно минус. Где они ещё найдут такого российского центрального защитника, как Дивеев?", - сказал Колыванов "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА может перейти в "Зенит".
Игорь Дивеев является игроком "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с российским защитником рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Бывший футболист сборной России высказался о возможном переходе Игоря Дивеева из ЦСКА в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА