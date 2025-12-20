Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Колыванов - о Дивееве: где ЦСКА найдёт такого российского центрального защитника?

Бывший футболист сборной России высказался о возможном переходе Игоря Дивеева из ЦСКА в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА
"Дивеев отлично себя чувствует в ЦСКА. У "Зенита" всегда есть возможность выкупить или забрать каких-то игроков. В условиях нового лимита для команды из Петербурга это плюс, а для "армейцев" - однозначно минус. Где они ещё найдут такого российского центрального защитника, как Дивеев?", - сказал Колыванов "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник ЦСКА может перейти в "Зенит".

Игорь Дивеев является игроком "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с российским защитником рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

