Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Семин поддержал предложение Аршавина вызвать Кержакова и Дзюбу в сборную России

Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал предложение Андрея Аршавина вызвать Александра Кержакова и Артема Дзюбу в национальную команду.
Фото: "Чемпионат"
"Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет - будет победителем. Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба", - сказал Семин "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что гол Андрея Аршавина в матче сборной России против Германии в 2005 году может быть переписан на Александра Кержакова. В этом случае количество голов бывшего нападающего "Севильи" в национальной команде будет равняться 31 мячу. Он повторит рекорд Артема Дзюбы, который забил 31-й гол в марте 2025 года.

Кержаков завершил свою игровую карьеру в 2017 году. Дзюба является футболистом "Акрона", на счету форварда 16 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи в текущем сезоне.

