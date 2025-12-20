Семин поддержал предложение Аршавина вызвать Кержакова и Дзюбу в сборную России

"Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет - будет победителем. Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба", - сказал Семин "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что гол Андрея Аршавина в матче сборной России против Германии в 2005 году может быть переписан на Александра Кержакова. В этом случае количество голов бывшего нападающего "Севильи" в национальной команде будет равняться 31 мячу. Он повторит рекорд Артема Дзюбы, который забил 31-й гол в марте 2025 года.
Кержаков завершил свою игровую карьеру в 2017 году. Дзюба является футболистом "Акрона", на счету форварда 16 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи в текущем сезоне.
Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал предложение Андрея Аршавина вызвать Александра Кержакова и Артема Дзюбу в национальную команду.
Фото: "Чемпионат"