По мнению Эштрекова, это шаг выглядит обоснованным и соответствует текущему развитию команды. Он отметил, что Галактионов хорошо знаком с коллективом, понимает возможности игроков и уже доказал свою состоятельность на тренерском посту.
- Считаю, что проведена хорошая работа, поэтому решение правильное. Тренер уже знает команду, игроков - все логично. С задачами клуба он справляется, - цитирует Эштрекова "Советский спорт".
Напомним, в конце ноября московский "Локомотив" объявил о подписании нового соглашения с Михаилом Галактионовым. Контракт рассчитан до лета 2028 года.
В этом сезоне "Локомотив" набрал 37 баллов и входит в тройку лидеров чемпионата России.
Эштреков назвал логичным решение "Локомотива" по Галактионову
Экс-тренер "Локомотива" Владимир Эштреков прокомментировал решение руководства московского клуба продлить контракт с нынешним наставником команды Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"