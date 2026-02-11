Быстров усомнился, что Боселли усилит "Краснодар"

Фото: ФК "Краснодар"

Да, он забивал в первой части сезона, но нижегородская команда борется за выживание, а " Краснодар " - за чемпионство. Совсем не факт, что Хуан усилит "быков", - передаёт слова Быстрова "РБ Спорт"

По мнению Быстрова, в первую очередь уход форварда бьёт по нижегородской команде, тогда как адаптация игрока в новом коллективе остаётся под вопросом.- Это ослабление "Пари НН", а не усиление "Краснодара". Никто не знает, как уругваец адаптируется.Официально о трансфере уругвайского форварда было объявлено 11 февраля. Боселли выступал за "Пари НН" на протяжении двух с половиной сезонов. С "Краснодаром" легионер заключил контракт до лета 2028 года.Напомним, рестарт РПЛ запланирован на 27 февраля.