Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Быстров усомнился, что Боселли усилит "Краснодар"

Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров высказался о переходе Хуана Боселли из "Пари НН" в "Краснодар" и усомнился в том, что этот трансфер усилит лидера чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Быстрова, в первую очередь уход форварда бьёт по нижегородской команде, тогда как адаптация игрока в новом коллективе остаётся под вопросом.

- Это ослабление "Пари НН", а не усиление "Краснодара". Никто не знает, как уругваец адаптируется.

Да, он забивал в первой части сезона, но нижегородская команда борется за выживание, а "Краснодар" - за чемпионство. Совсем не факт, что Хуан усилит "быков", - передаёт слова Быстрова "РБ Спорт".

Официально о трансфере уругвайского форварда было объявлено 11 февраля. Боселли выступал за "Пари НН" на протяжении двух с половиной сезонов. С "Краснодаром" легионер заключил контракт до лета 2028 года.

Напомним, рестарт РПЛ запланирован на 27 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится