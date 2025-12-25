Бывший тренер "Локомотива" высказался о возможном переходе Баринова в ЦСКА

По мнению Эштрекова, железнодорожникам не стоит расставаться с одним из своих лидеров по ходу сезона, учитывая турнирные задачи команды.
- Считаю, что нужно оставить его до конца сезона и играть дальше. Сейчас "Локомотив" находится в верхней части таблицы и борется за самые высокие места, он нужен для борьбы за титул, - цитирует Эштрекова "Советский спорт".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива" и на протяжении многих лет выступает за основной состав клуба. В составе "красно-зеленых" полузащитник становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны, а также четыре раза завоевывал Кубок России.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 37 баллов и идёт на третьей строчке в чемпионате, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Фото: ФК "Локомотив"