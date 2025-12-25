По его словам, ключевым фактором стали высокие зарплаты, которые футболисты получают в России. Мостовой отметил, что финансовые условия в отечественных клубах зачастую оказываются более выгодными, чем в Европе, даже для игроков, не входящих в основной состав.
- Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков в Европу. Когда наше поколение уезжало в европейские чемпионаты, тут столько не платили. Сейчас в РПЛ можно быть запасным игроком и получать больше, чем основной в Европе, - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 18 туров чемпионата России на первой строчке располагается "Краснодар", у которого в активе 40 баллов. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков соответственно. РПЛ возобновится в конце февраля 2026 года.
Мостовой объяснил, почему российские футболисты перестали уезжать в Европу
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, почему в последние годы российские игроки все реже переходят в европейские клубы.
Фото: ФК "Спартак"