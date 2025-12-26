Колыванов - о возможном уходе Бабаева в "Спартак": странное решение

"Для меня стало сюрпризом, когда услышал, что Бабаев может уйти в "Спартак". Ему и шанс дают, а игрок расцветает. Странное решение. "Динамо" надо было раньше думать", - сказал Колыванов "Чемпионату".
Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак".
Ульви Бабаев выступает за основную команду "Динамо" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне левый вингер провел 15 матчей и забил 5 голов. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.
Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном переходе Ульви Бабаева в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"