Колыванов - о возможном уходе Бабаева в "Спартак": странное решение

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о возможном переходе Ульви Бабаева в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
"Для меня стало сюрпризом, когда услышал, что Бабаев может уйти в "Спартак". Ему и шанс дают, а игрок расцветает. Странное решение. "Динамо" надо было раньше думать", - сказал Колыванов "Чемпионату".

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перейти в "Спартак".

Ульви Бабаев выступает за основную команду "Динамо" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне левый вингер провел 15 матчей и забил 5 голов. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.

