"Не было ничего хорошего": Угаров - о сезоне "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров поделился своим мнением о том, как для петербургского клуба сложился 2025 год.
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт дал крайне сдержанную оценку выступлению команды и выделил ключевое разочарование.

По словам Угарова, прошедший год не принес "Зениту" положительных эмоций, а главным минусом он считает трансфер бразильского полузащитника Жерсона.

- Не было ничего хорошего. Что больше всего разочаровало? Покупка Жерсона. Он мало игр провел относительно его выступления во "Фламенго", где он был ведущим футболистом, - передаёт слова Угарова "Спорт День за Днем".

По итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги клуб с берегов Невы набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице после 18 туров. Лидером чемпионата остается "Краснодар", в активе которого 40 очков.

