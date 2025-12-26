Мостовой: переход Бабаева в "Спартак" будет странным решением

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний форвард может подписать долгосрочный контракт с "красно-белыми". Сообщалось также, что предполагаемая зарплата игрока в новом клубе составит около 2 млн рублей в месяц.
По мнению Мостового, "Динамо" вряд ли согласится зимой расстаться со своим воспитанником, а сам возможный трансфер вызывает у него вопросы.
- Вряд ли "Динамо" его отпустит, потому что он их воспитанник. Если отпустят, то это будет странное решение, но "Спартаку" он пригодится. В случае его ухода снова убедимся в том, что деньги важнее эмблемы, - приводит слова Мостового Metaratings.ru.
В текущем сезоне Бабаев провел за "Динамо" 15 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу информации о возможном переходе нападающего московского "Динамо" Ульви Бабаева в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"