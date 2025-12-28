Мостовой: Кордоба в одиночку тащит на себе "Краснодар"

По мнению эксперта, колумбийский футболист оказывает ключевое влияние на результаты своей команды.
- Кордоба - лучший нападающий в РПЛ на данный момент. Думаю, без него "Краснодар" не стал был чемпионом. Можно сказать, что он в одиночку тащит на себе команду, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата России Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Краснодарская команда имеет в активе 40 баллов и идёт первой в таблице, опережая ближайшего конкурента на одно очко.
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высоко оценил игру форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"