"Точную сумму (компенсации) назвать не могу, это конфиденциальная информация. Договорились, что она будет выплачена в январе. Мы благодарны, что он откликнулся нам и благодарны за ту работу, которую он проделал на посту главного тренера клуба", - сказал Гордиюк "Матч ТВ".
Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".
Ранее российский специалист возглавлял "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Гендиректор "Черноморца" высказался об уходе Евсеева
Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк высказался об уходе Вадима Евсеева в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"