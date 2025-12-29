Матчи Скрыть

Гендиректор "Черноморца" высказался об уходе Евсеева

Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк высказался об уходе Вадима Евсеева в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Черноморец"
"Точную сумму (компенсации) назвать не могу, это конфиденциальная информация. Договорились, что она будет выплачена в январе. Мы благодарны, что он откликнулся нам и благодарны за ту работу, которую он проделал на посту главного тренера клуба", - сказал Гордиюк "Матч ТВ".

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо".

Ранее российский специалист возглавлял "Черноморец". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

