"ЦСКА надо усилить нападение. Даку очень подошёл бы ЦСКА, клубу надо приобрести его. Он уже зарекомендовал себя в РПЛ. У него точно не возникнет проблем с адаптацией", - сказал Кузнецов Metaratings.
Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 матча, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с албанским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Кузнецов - об игроке РПЛ: очень подошёл бы ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов назвал футболиста, который помог бы клубу.
Фото: ФК "Рубин"