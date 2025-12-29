"Если в Махачкале получится, то я не исключаю, что это трамплин для того, чтобы возглавить топ-клуб. Он и "Локомотив" может возглавить. Я не думаю, что Евсеев, допустим, слабее Галактионова, у него сумасшедший опыт, и игровой, и тренерский. У него локомотивский характер", - сказал Наумов Legalbet.
Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо". Ранее российский специалист был наставником в "Черноморце". Под его руководством в текущем сезоне команда сыграла 15 матчей, одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Михаил Галактионов возглавляет московский "Локомотив". Под его руководством в сезоне-2025/2026 "железнодорожники" провели 26 матчей, одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Экс-президент "Локомотива": Евсеев не слабее Галактионова
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о Вадиме Евсееве.
Фото: "Чемпионат"