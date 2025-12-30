Шилов дебютировал за основную команду "Зенита" в текущем сезоне.
"С Аршавиным у нас хорошие отношения. Он может подколоть, где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет, но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.
Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин. Я не воспринимаю это всерьез", — передает слова Шилова "Чемпионат".
На данный момент в активе Вадима — 8 матчей, 2 забитых мяча и одна результативная передача за "Зенит". 15 марта 2026 года вингеру исполнится 18 лет.
Андрей Аршавин, также являющийся воспитанником "Зенита", а ныне работающий в структуре клуба, дебютировал за основную команду в 2000 году, когда ему было 19 лет.
Вингер "Зенита" Шилов считает, что не похож на Аршавина
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Вадим Шилов прокомментировал свои сравнения с бывший игроком сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.
Фото: ФК "Зенит"