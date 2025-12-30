Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Вингер "Зенита" Шилов считает, что не похож на Аршавина

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Вадим Шилов прокомментировал свои сравнения с бывший игроком сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.
Фото: ФК "Зенит"
Шилов дебютировал за основную команду "Зенита" в текущем сезоне.

"С Аршавиным у нас хорошие отношения. Он может подколоть, где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет, но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.

Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин. Я не воспринимаю это всерьез", — передает слова Шилова "Чемпионат".

На данный момент в активе Вадима — 8 матчей, 2 забитых мяча и одна результативная передача за "Зенит". 15 марта 2026 года вингеру исполнится 18 лет.

Андрей Аршавин, также являющийся воспитанником "Зенита", а ныне работающий в структуре клуба, дебютировал за основную команду в 2000 году, когда ему было 19 лет.

